Российский академик поспорил с Илоном Маском по поводу полета на Марс

Существует невероятный объем не решенных проблем для полета на Марс и в ближайшие 50 лет это будет невозможно, сообщил РИАМО академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Игорь Маринин.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что минимум один миллион человек понадобится для колонизации Марса, которая может произойти за 20 лет. Реализация проекта по колонизации, по его словам, начнется с новейшей ракеты Starship 3.

«Я Илона Маска уважаю как уникального менеджера, который с помощью своих организационных способностей способен принимать правильные решения и добиваться уникальных результатов, в том числе и в космической деятельности. Но его заявления по поводу отправки миллионов людей в течение следующих 20 лет на Марс, заселения его там и так далее я считаю совершенно нереальными. Существует просто невероятный объем не решенных проблем для такого полета. Я считаю, что никакие полеты на Марс в ближайшие 50 лет просто невозможны», — сказал Игорь Маринин.

Он добавил, что одна из нерешенных проблем — защита от радиации. Стоит вопрос: какими способами защищать людей, чтобы они не получили смертельную дозу облучения при полете туда, обратно и при нахождении там?

«Психологический вопрос. Что делать долгие месяцы полета людям, которые летят туда? Например, группе из 10 человек, которую он отправит туда, — что они будут около 10 месяцев делать? Они же перебьют друг друга. Психологически это невозможно, потому что им делать будет нечего», — констатировал академик.

Маринин пояснил, что на орбите космонавты занимаются выполнением космической программы, задач, проводят эксперименты, фотографируют Землю и так далее. Чем заниматься вдали от Земли еще и при плохой связи — вопрос также открытый.

Техника и снабжение

«Дальше — техника должна быть стопроцентно надежная. Причем не только техника, работающая на доставку космонавтов, но и на жизнеобеспечение без вмешательства снаружи. А есть у нас сейчас такие технологии? Тоже нет. А если посчитать, например, сколько нам нужно в день воды? Человеку — где-то 2,5 литра. С учетом возврата, повторного использования, допустим, 1,5 литра. Возьмем трех человек, помножим на 1,5 л в день, а после этого на 7 месяцев. Это сколько только воды нужно с собой везти на трех человек, чтобы долететь хотя бы туда?» — отметил эксперт.

Специалист также указал на то, что Илон Маск хочет взять с собой 100 человек.

«Плюс еда, плюс одежда на 7 месяцев и так далее, и так далее. Регенераторы самого углекислого газа, которые не восстанавливаются. То есть огромный пласт нерешенных вопросов, которые мешают в настоящее время полету», — резюмировал Маринин.