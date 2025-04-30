Российских олимпийцев предложили награждать отечественными автомобилями

сегодня в 20:53

Общественная организация «Отцы рядом» обратилась в министерство спорта с инициативой вручать российским спортсменам за победы на крупных турнирах отечественные автомобили вместо иномарок.

Председатель межрегиональной организации «Отцы рядом», юрист, капитан запаса ВС РФ Иван Курбаков считает, что награждение отечественными авто усилит доверие к российской промышленности и повысит спрос на отечественные машины. Спортсмены могут стать амбассадорами брендов, способствуя их узнаваемости. Курбаков напомнил, что в СССР подобная практика была распространена.

«Важно поддерживать отечественных производителей, чтобы обеспечить им конкурентное преимущество в новой фазе развития. Награждение отечественными автомобилями стимулирует спортсменов и укрепляет патриотические чувства», — заявил Курбаков.

Инициатива адресована министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву. Ранее, в 2021 году, победителям Олимпиады в Токио вручали автомобили BMW на территории Кремля. Золотые медалисты получили BMW X5, а серебряные и бронзовые медалисты — BMW X3.