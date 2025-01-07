Российские вузы перейдут на новую систему с 1 сентября 2026 года
Для перехода на новую систему российских вузов готовят документы
Российские вузы перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года, сообщает РИА Новости.
По данным Министерства науки и высшего образования России, сейчас готовят пакет документов для изменений.
«Минобрнауки России подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты», — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве уточнили, что студенты смогут завершить программы при поступлении.
Ранее школьникам Подмосковья рассказали о подходах к выбору предметов для сдачи ГИА.