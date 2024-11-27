Выпускникам школ Подмосковья расскажут, как выбрать предметы для сдачи экзаменов

В Московской области четвертый год подряд проводится региональная акция «ГИА. Осознанность. Профориентация». Цель акции заключается в формировании сознательного подхода к выбору предметов для сдачи ГИА, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

26 ноября акция стартовала в Мытищах. В мероприятии приняли участие ведущие вузы, колледжи и предприятия, расположенные на территории округа, а также ученики 9-х и 11-х классов Мытищ, округа Пушкинский, Щелкова и Сергиева Посада.

27 ноября акция продолжится в Дубне. Приглашены учащиеся 11-х классов Талдомского и Дмитровского округов, а также Лобни и Клина, резиденты особой экономической зоны и представители Объединенного института ядерных исследований.

В Волоколамске 10 декабря пройдет выставка-форум образовательных учреждений округа.

Профориентационная работа помогает заинтересовать выпускников, познакомить их с предприятиями городского округа и поддержать в выборе дальнейшего образовательного пути и профессионального самоопределения. Акция одобрена Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Такие акции помогают выпускникам самоопределиться и узнать о новых производственных возможностях родного города, что особенно важно перед финальным выбором предметов для сдачи ГИА. Акция до конца января пройдет во всех муниципалитетах Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.