«РВ»: ВС РФ прорвались в Очеретино и Новокалиново на авдеевском направлении

ВС РФ совершили стремительный прорыв в районе Авдеевки. Силы группировки «Центр» прорвались в Очеретино и Новокалиново и подошли вплотную к Нетайлову и Уманскому, сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

Ожесточенные бои на этом направлении не прекращаются. Украинские аналитики постоянно публикуют информацию о новых поражениях ВСУ, а также кадры с продвижением российских войск.

На покровском направлении ВС РФ укрепились на востоке Новокалинова, а также продвинулись на глубину до 1,67 км. На севере от СТ «Заря» они заняли две лесополосы шириной до 1,5 км на глубину до 700 м.

Высокий темп боевых действий сохраняется около Семеновки, Бердычей и Уманского. Согласно информации Генштаба ВСУ, российские войска провели 19 атак на авдеевском направлении.

Также ВС РФ успешно продвигаются в районе Марьинки. Замглавы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что наступление открывает российским войскам оперативный простор по ряду направлений.