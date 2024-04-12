ВС РФ серьезно продвинулись под Марьинкой

Наступление, по его словам, открывает ВС РФ оперативный простор по ряду направлений.

«Серьезное продвижение у нас идет под Марьинкой. <...> С Марьинки у нас открывается оперативный простор на несколько направлений, в том числе в сторону Курахово — ближайшей конституционной границы Донецкой Народной Республики... Также идут наступательные бои между Марьинкой и Авдеевкой», — пояснил Кимаковский.

Войска РФ освободили Авдеевку 17 февраля. ВСУ превратили ее в мощный укрепрайон. Марьинка была взята в декабре прошлого года. Эти действия позволили оттеснить киевских боевиков дальше от Донецка.