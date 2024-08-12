Российские военные захватили украинский БТР в Курской области

В Курской области российские военные устроили засаду, в результате которой был захвачен бронетранспортер ВСУ, сообщает Baza .

Кадры захвата были опубликованы в Сети. На них видно, как российские военнослужащие, находясь в засаде, расстреливают из оружия бронемашину БТР-4.

После этого появилось еще одно видео. Благодаря ему стало ясно, что отечественным бойцам удалось выполнить операцию по захвату и заполучить технику в качестве трофея. На видео российские военнослужащие передвигались на том самом БТР.

Судя по кадрам, технику захватили бойцы «Ахмата».

Ранее стало известно, что украинская разведгруппа на БТР въехала в Беловский район Курской области. Ее заметили местные жители.