сегодня в 14:34

Российские военные уничтожили еще один танк Abrams ВСУ

Военнослужащие РФ лишили ВСУ еще двух танков, в их числе Abrams производства СШA, также были подбиты 152-мм гаубицы «Мста-Б», 100-мм пушки МТ-12 «Рапира» и два пикапа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, были ликвидированы до 410 бойцов противника. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям 111-й бригады теробороны, а также 28-й, 31-й, 32-й, 41-й, 47-й и 151-й механизированных, 68-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

Киев потерял живую силу и технику в районах населенных пунктов Калиново, Торецк, Михайловка, Александро-Шультино, Ивановка, Новоселовка Первая, Тимофеевка, Воздвиженка ДНР. Были успешно отражены семь контратак штурмовых групп ВСУ. Также подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение.

Ранее расчет «Искандер-М» нанес удар по объектам Харьковского бронетанкового завода. Там производился ремонт украинской военной техники.