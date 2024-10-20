Российские военные два месяца выходили из окружения в Курской области

Военнослужащий Максим Андреев рассказал, что бойцы ВС России после нападения ВСУ на Курскую область в августе оказались в окружении. Они провели проведя два месяца в глубоком тылу украинской армии и смогли выбраться, пишет РИА Новости .

В начале вторжения военные рассредоточились по позициям и ждали солдат и технику ВСУ «целый день». Потом ВСУ прорвались через соседний взвод, и старшина заявил о необходимости выйти из окружения.

На протяжении двух месяцев российские военные укрывались в лесах. Мирные жители, оказавшиеся на занятой ВСУ территории, помогали российским солдатам едой и водой, сообщали о позициях ВСУ. После начала российского контрнаступления в регионе им удалось выбраться.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее сдавшийся в плен боец 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Константин Колесников заявил, что под Красноармейском некоторым бойцам ВСУ разрешают отступать. По словам пленного, бросить позиции дозволено украинским командирам, но не рядовым военным.