ВС РФ ликвидировали наемников из США, Ирландии и Азербайджана в зоне СВО

В ходе выполнения боевой задачи военные России на СВО уничтожили трех наемников, один из которых был ветераном спецвойск США, пишет Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны» .

ВС РФ ликвидировали ветерана спецвойск США Седрика Чарльза Гамма, наемника из Ирландии Джозефа Гамбура и военнослужащего из Азербайджана Аскерова Фаига Тахира оглы.

Ранее сообщалось, что войска России зашли в Красногоровку. Военнослужащие заняли несколько жилых районов.

Также известно, что польские наемники уже прибыли на территорию Украины. Они расположились в городе Орехов.