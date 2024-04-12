Российские военнослужащие уничтожили наемников из трех стран на Украине
ВС РФ ликвидировали наемников из США, Ирландии и Азербайджана в зоне СВО
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В ходе выполнения боевой задачи военные России на СВО уничтожили трех наемников, один из которых был ветераном спецвойск США, пишет Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».
ВС РФ ликвидировали ветерана спецвойск США Седрика Чарльза Гамма, наемника из Ирландии Джозефа Гамбура и военнослужащего из Азербайджана Аскерова Фаига Тахира оглы.
Ранее сообщалось, что войска России зашли в Красногоровку. Военнослужащие заняли несколько жилых районов.
Также известно, что польские наемники уже прибыли на территорию Украины. Они расположились в городе Орехов.