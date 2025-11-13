Российские учителя могут получить статус неприкосновенности

Депутат Госдумы Николай Новичков выступил с инициативой о наделении школьных учителей статусом неприкосновенности, аналогичным тому, которым обладают парламентарии. Депутат отметил, что в настоящее время положение учителя в обществе недостаточно высокое и требует улучшения, пишет «Абзац» .

По мнению Новичкова, российский учитель должен пользоваться особыми правами и занимать привилегированное положение. За учителем должно быть закреплено право решающего голоса не только в образовательном процессе, но и при разрешении конфликтных ситуаций с руководством школы или родителями учеников.

По мнению Новичкова, педагог должен иметь право высказывать собственное мнение, указывать родителям на ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей, а также применять дисциплинарные меры к учащимся в случае необходимости. Требуется комплексный подход к повышению социального статуса учителей, начиная с увеличения заработной платы и заканчивая нормализацией их взаимоотношений с администрацией, родителями и учениками.

«Я предлагаю начать с введения статуса неприкосновенности учителей по аналогии с неприкосновенностью депутатов Государственной думы. Должна быть норма, запрещающая любое преследование учителей, возбуждение против них административных или уголовных дел», — заявил Новичков.

Депутат добавил, что необходимо предусмотреть механизм лишения учителя этого особого статуса в случае совершения серьезных правонарушений, однако эта процедура не должна быть упрощенной. По мнению Новичкова, решение об аннулировании неприкосновенности должен принимать федеральный профессиональный орган, например, комитет Всероссийского съезда учителей.

Ранее депутаты Госдумы РФ предложили ввести административную ответственность за оскорбление учителей, предусматривающую штрафы для учеников и родителей, а также крупные санкции за травлю в соцсетях. Руководитель высшей школы права ЮГУ Станислав Розенко прокомментировал инициативу, поддержав ее.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.