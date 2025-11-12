Юрист поддержал введение штрафов за оскорбление учителей

Депутаты Госдумы РФ предложили ввести административную ответственность за оскорбление учителей, предусматривающую штрафы для учеников и родителей, а также крупные санкции за травлю в соцсетях. Руководитель высшей школы права ЮГУ Станислав Розенко прокомментировал инициативу, сообщает «ФедералПресс» .

Депутаты Госдумы РФ предложили ввести административные штрафы за оскорбление учителей. Согласно инициативе, ученики и родители могут быть оштрафованы на сумму от 5 до 20 тысяч рублей, а за травлю педагогов в социальных сетях штраф может достигать 700 тысяч рублей.

Руководитель высшей школы права ЮГУ, председатель исполкома регионального отделения ассоциации юристов России Станислав Розенко отметил, что сейчас учителя часто остаются без поддержки администрации школ и органов образования в конфликтных ситуациях. По его словам, дефицит кадров в сфере образования усугубляется низким престижем профессии и невысокими зарплатами.

«Теперь обсуждается попытка хоть в какой-то мере защитить учителей. Речь идет не о размере штрафа, а о том, что у хулигана на всю его последующую жизнь останется в биографии привлечение к административной ответственности», — пояснил Розенко.

Эксперт подчеркнул, что многое будет зависеть от того, как новая мера будет применяться на практике. Он считает, что для решения проблемы необходим комплексный подход, включая улучшение материального положения учителей и повышение престижа профессии. Розенко добавил, что без системных изменений ситуация в школах может только ухудшиться.