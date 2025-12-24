Российские ученые создали прибор для легкого засыпания без медикаментов

Ученый-физик и сомнолог Илья Блохин рассказал, что российские специалисты разработали прибор «кубик сна», который с помощью слабых магнитных импульсов помогает наладить сон без усилий, сообщает Общественная Служба Новостей .

Российские ученые из центра нейротехнологий сна и бодрствования создали прибор «кубик сна», который помогает человеку быстрее засыпать и улучшает качество ночного отдыха. Об этом сообщил сомнолог Илья Блохин в эфире Общественной службы новостей.

По словам Блохина, прибор работает за счет слабых магнитных импульсов, которые оказывают успокаивающее воздействие на нервную систему. Это позволяет нервным клеткам синхронизироваться и перейти в режим сна, что облегчает процесс засыпания. Устройство не издает звуков и не требует контакта с телом, а уровень излучения в 100 раз ниже, чем при обычном телефонном звонке.

«Мы испытывали кубик с 2016 по 2019 год на мышах на протяжении всего их жизненного цикла — суммарно мышей подвергали экспериментальным низкочастотным магнитным импульсам 36 тысяч часов. Лабораторные исследования показали, что с ними все было нормально. Потом уже начали проверять на людях», — рассказал физик.

Блохин подчеркнул, что «кубик сна» не вызывает привыкания и не вмешивается в работу организма. Устройство предназначено для тех, кто хочет наладить сон без медикаментов и сложных гаджетов.

