Российские ученые первыми в мире обучили ИИ самоадаптироваться к новым действиям

Российские исследователи из лаборатории исследований искусственного интеллекта (ИИ) T-Bank AI Research и Института AIRI разработали первую в мире модель в области контекстного обучения (In-Context Learning), которая способна самостоятельно обучаться новым действиям на нескольких примерах, сообщают «Ведомости» .

Модель получила название Headless-AD и была представлена на Международной конференции по машинному обучению в Австрии.

Ученые утверждают, что Headless-AD умеет выполнять впятеро больше действий, чем заложено в нее при обучении. До этого системы искусственного интеллекта (ИИ) умели выполнять только фиксированный набор действий, а при при новых задачах требовалось переобучение с нуля.

Разработка российских специалистов позволяет создавать ИИ-системы, которые будут самостоятельно адаптироваться под изменения внешней среды и к новым задачам. После сравнения новой модели с аналогами на разных задачах выяснилось, что Headless-AD работает на уровне специализированного алгоритма, созданного конкретно под эту задачу.

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