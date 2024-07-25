Итальянцы создали уникального робота-уборщика окурков
Фото - © Dynamic Legged Systems lab / YouTube
Сотрудники Итальянского института технологий в Генуе создали четвероногого робота-пылесоса VERO для сбора окурков. Он способен двигаться по неровной дороге, сообщает «МИР 24» со ссылкой на издание N+1.
Устройство разработали на базе робособаки. В нем предусмотрена всасывающая трубка, которая помогает убирать мусор в местах, недоступных его колесным «собратьям».
На старте работы робопес при помощи нейросети сканирует поверхность земли. Выявив окурки, он подъезжает к нужному объекту и включает пылесос.
При этом всасывающими трубками можно оснастить все четыре ноги робопса. Это позволит значительно увеличить эффективность его работы, отметили исследователи.
Инженеры протестировали проект на пляже, городской улице, промышленной площадке и на природной тропе. По словам сотрудников Итальянского института технологий, робот успешно выполнил поставленные задачи.