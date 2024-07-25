Итальянцы создали уникального робота-уборщика окурков

сегодня в 12:08

В Италии робота научили собирать окурки на сложных поверхностях

Сотрудники Итальянского института технологий в Генуе создали четвероногого робота-пылесоса VERO для сбора окурков. Он способен двигаться по неровной дороге, сообщает «МИР 24» со ссылкой на издание N+1.

Устройство разработали на базе робособаки. В нем предусмотрена всасывающая трубка, которая помогает убирать мусор в местах, недоступных его колесным «собратьям».

На старте работы робопес при помощи нейросети сканирует поверхность земли. Выявив окурки, он подъезжает к нужному объекту и включает пылесос.

При этом всасывающими трубками можно оснастить все четыре ноги робопса. Это позволит значительно увеличить эффективность его работы, отметили исследователи.

Инженеры протестировали проект на пляже, городской улице, промышленной площадке и на природной тропе. По словам сотрудников Итальянского института технологий, робот успешно выполнил поставленные задачи.