Российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты HIMARS

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«Начали разбирать. Извлекаем микросхемы. Идет колоссальная работа по изучению этой части», — рассказал специалист.

В руках специалистов оказались системы управления носовыми стабилизаторами, микросхемы, электроника. После демонтажа они приступят к анализу полученных элементов.

Ранее в Кремле заявили, что недавнее высказывание президента России Владимира Путина о западных ракетах достигло адресатов и было четко понято. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что послание Верховного главнокомандующего оказалось «предельно четким и однозначным».