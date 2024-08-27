Российские силы ночью ударили «Кинжалами» по аэродромам Украины

сегодня в 14:04

ВС РФ минувшей ночью разгромили важные объекты украинской аэродромной инфраструктуры, нанеся по ним групповой удар, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удар осуществили с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования. Речь идет в том числе об аэробаллистических ракетах «Кинжал» и ударных БПЛА.

Российским силам удалось поразить все установленные цели — критически важные для Украины инфраструктурные объекты.

Ранее оборонное ведомство опубликовало кадры поражения принадлежавшей украинской армии РСЗО HIMARS в Сумской области.