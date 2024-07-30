Российские школьники забрали 4 золота на Международной олимпиаде по химии

Учащиеся школ из России выиграли четыре золотых медали на Международной олимпиаде по химии, прошедшей в Саудовской Аравии, приводит заявление министерства просвещения РФ газета «Известия» .

В интеллектуальном соревновании принимали участие жители из 90 государств мира. Россию на Международной олимпиаде по химии представляли школьник из Уфы Вадим Харисов и москвичи Алексей Шарпило, Тимур Ахмедов, Матвей Васияров. На мероприятии их сопровождал профессор химического факультета МГУ Вадим Еремин.

Глава министерства просвещения России Сергей Кравцов похвалил отечественных школьников. По его мнению, ученики показали, что могут конкурировать с лучшими «умами» других государств.

Ранее стало известно, что четыре школьника из Подмосковья прошли в финал Всероссийского конкурса лекторов. Их отправят учиться выступать на публике в детский лагерь «Артек».