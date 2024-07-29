Четыре школьника из Подмосковья прошли в финал Всероссийского конкурса лекторов

Определены финалисты номинации «Школьники» Всероссийского конкурса «Знание.Лектор — 2024». Они поедут учиться публичным выступлениям в МДЦ «Артек» и получат шанс стать лекторами общества «Знание». В отборе участвовали 5 250 подростков из всех регионов России, из них 132 из Московской области, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Одним из финалистов стал Глеб Моисеев из Долгопрудненской школы № 6. Ученик — член первой сборной эколидеров России. Он рассказывает младшим школьникам о принципах экологичного общения. В авторской лекции конкурсант объясняет основы жестовой азбуки для коммуникации с людьми с нарушениями слуха.

Андрей Лезер из Черноголовской школы — председатель Черноголовского молодежного исторического общества. На конкурсе он представляет лекцию «Исторические памятники культуры на территории Российской федерации».

Ученица школы имени В. М. Комарова Звездного городка Мария Александрова — музыкант-мультиинструменталист, она умеет играть больше чем на 5 инструментах, сочиняет стихи и песни, делает аранжировки, каверы и ремиксы. Ее лекция посвящена появлению культовой гитары Fender Stratocaster.

Александр Чмаретков из Молоковской школы увлекается астрономией и программированием. Через авторскую лекцию он хочет помочь всем интересующимся информационными технологиями выбрать подходящее IT-направление.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль рассказал, что было проанализировано свыше пяти тысяч заявок со всей России. Он отметил, что участники не просто пересказывают учебники, а делятся своим опытом, занимаясь разработками в информационных технологиях, робототехнике и выпуская книги.

В пресс-службе ведомства добавили, что школьный финал пройдет в профильной смене «Знание.Лектор» в МДЦ «Артек» с 25 сентября по 16 октября. Туда поедут 175 школьников из 54 регионов. Позади у них пять этапов отбора, среди которых собеседования с победителями прошлых сезонов «Знание.Лектор», а ныне — лекторами Российского общества «Знание», федеральными экспертами.

До начала смены финалисты получают возможность прочитать лекцию у себя в регионе при поддержке Общества «Знание» и повысить шансы на победу в конкурсе. Также участники могут получить партнерские призы, выполняя задания от сервиса «Другое Дело».

До 15 августа идет заявочная кампания «Знание.Лектор» для взрослых и студентов. Подать заявку можно на сайте проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.