Российские школьники рассказали, какой экзамен самый страшный

Большинство российских школьников (27% девятиклассников и каждый пятый ученик 11 класса) считают, что в ЕГЭ и ОГЭ самый сложный экзамен — по русскому языку, сообщает Газета.ru .

Такое исследование провела платформа «Умскул».

Всего на подготовку к экзаменам у учеников выпускных классов уходит 3-4 часа в день, и свыше 50% ребят в процессе сталкиваются с выраженным эмоциональным выгоранием

На втором месте по сложности оказались математика (об этом сказали 25% девятиклассников) и профильная математика (17% выпускников).

Еще в топ сложных предметов вошло обществознание, такое мнение высказали 10% девятиклассников и 15% выпускников. При этом этот предмет является одним из самых популярных экзаменов по выбору. В 2025 году его решили сдавать в ОГЭ 44% респондентов, в ЕГЭ — 38%.

Как считают опрошенные, результат на экзамене в основном зависит от качества подготовки и объема знаний (85%). 38% одиннадцатиклассников заявили, что готовятся к ЕГЭ 3–4 часа в день, 45% девятиклассников чаще всего уделяют занятиям ОГЭ 1–2 часа.

Ребята уверены, что важными факторами успеха являются везение (48%) и уровень стресса (43%). Справляться с переживаниями перед испытаниями старшеклассникам лучше всего помогают полноценный отдых и сон (61%), музыка или подкасты (58%), разговоры с друзьями и близкими (47%). Но поддержка родителей при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ для школьников оказывается важнее, чем участие друзей.