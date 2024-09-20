Российские поставщики взорвавшихся в Ливане раций временно не оформляют заказы

Отечественные поставщики раций ICOM, которые взорвались в Ливане, не время прекратили оформлять заказы на эту продукцию, сообщает SHOT .

Новые рации в РФ завозят из Японии, цена одной штуки составляет порядка 40 тыс. рублей.

Новая модель от ICOM — IC-F3036S используется с 2023 года. Они поставляются в различные страны мира, в том числе и в РФ. В России их часто используют ЧОПы. При этом в охранных фирмах нареканий к IC-F3036S нет, рации работают исправно, технических неполадок не было.

При этом поставщики сказали, что временно не принимают заказы на эти гаджеты. Такое решение они приняли из-за серии взрывов в Ливане.

Представители ICOM отметили, что модель рации V82 ранее часто подделывали, из-за этого они не могут определить, оригиналы были взорваны в Ливане или копии. Компания пообещала обнародовать результаты начатого внутреннего расследования.

17 и 18 сентября в Ливане произошли масштабные подрывы пейджеров, радиостанций, раций и другой техники группировки «Хезболла». Почти 4,5 тыс. человек пострадали в результате взрывов, еще 20 погибли. Представители «Хезболлы» обвинили во взрывах израильские спецслужбы.