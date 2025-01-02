Российские полицейские смогут свободно заходить в дома мигрантов

С 5 марта 2025 года полицейские в РФ в рамках госконтроля за мигрантами, которые попали под режим высылки, смогут заходить в жилье и иные помещения, где фактически проживают данные граждане, сообщает ТАСС .

Еще сотрудники полиции смогут запрашивать у госорганов страны и властей зарубежных государств данные и документы, которые нужны для такого госконтроля, в том числе те, что составляют коммерческую, банковскую, налоговую и другую тайну.

Полиция сможет получать от кредитных организаций информацию о наличии и номерах банковских счетов иностранца, который находится в режиме высылки, о движении денег по ним.

Кроме того, они смогут наблюдать за иностранцами в этом режиме, в том числе с использованием техсредств. Это касается и физлиц, и юрлиц, которые помогают мигрантам в РФ.

В стране с 5 марта начнет действовать миграционный режим высылки иностранцев или лиц без гражданства, которые незаконно находятся в РФ или нарушили российский закон. Для них будут ограничены отдельные права и свободы.