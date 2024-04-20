Российские пограничники покинут Тавушскую область Армении
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Пограничники РФ покинут Тавушскую область Армении после делимитации и демаркации границ страны с Азербайджаном, сообщает ТАСС.
«Российские посты там появились по одной причине. То, что происходит сейчас, — это существенное изменение ситуации», — сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Он пояснил, что такой подход значит, что у стран нет линии соприкосновения, но есть граница, которая является знаком мира. Пограничники Армении и Азербайджана будут сотрудничать друг с другом, они смогут сами охранять границу.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию, что российские миротворцы покидают Нагорный Карабах.