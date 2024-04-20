Российские пограничники покинут Тавушскую область Армении

«Российские посты там появились по одной причине. То, что происходит сейчас, — это существенное изменение ситуации», — сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он пояснил, что такой подход значит, что у стран нет линии соприкосновения, но есть граница, которая является знаком мира. Пограничники Армении и Азербайджана будут сотрудничать друг с другом, они смогут сами охранять границу.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию, что российские миротворцы покидают Нагорный Карабах.