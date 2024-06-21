Российские общественники потребовали признать рэпера Slimus иноагентом

Участники движения «Зов народа» обратились в Следственный комитет и Минюст России с требованием признать иностранным агентом бывшего участника группы Centr — рэпера Slimus, пишет SHOT .

Общественники увидели в треках Вадима Мотылева (настоящее имя исполнителя) оскорбления РПЦ и припомнили ему высказывание касаемо спецоперации на Украине, а также заграничную встречу с другим покинувшим РФ артистом – Oxxxymiron.

Представители движения хотят добиться внесения Slimus в этот список, оценки его творчества с правовой точки зрения, а также отмены концертов Мотылева в стране.

Ранее его выступления уже начали отменяться, несмотря на попытки рэпера сохранить гастроли. Недавно сорвался концерт в Нижнем Новгороде.

*Признан Минюстом России иноагентом.