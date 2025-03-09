Российские мужчины массово становятся «Росомахами» в клиниках Москвы

Российские мужчины стали массово обращаться в московские клиники с просьбами пересадить им волосы на бороду так, чтобы прослеживалось внешнее сходство с персонажем супергеройской саги Росомахой, пишет SHOT .

В прошлые годы россияне уезжали в Турцию, чтобы сделать пересадку волос, но в этом году тенденция изменилась. Теперь мужчины обращаются в московские клиники и отдают за процедуру до 400 тысяч рублей.

Для тех клиентов, кто готов сделать фотографии до процедуры и после нее для портфолио медицинского учреждения, специалисты делают внушительную скидку, которая покрывает практически половину стоимости услуги.

Сеанс по пересадки волос длится примерно три-четыре часа. Перед тем, как приступить к манипуляциям, врач вместе с пациентом определяет идеальную линию роста волос для человека, очерчивает ее на лице, после чего начинает пересадку. В первые дни лица мужчин выглядят так, будто их расцарапали, но уже через пару месяцев все заживает и выглядит ровно так, как хотели клиенты.

Ранее сообщалось, что российские подростки стали рано лысеть. Медики связывают этот процесс со стрессом и плохим образом жизни подрастающего поколения.