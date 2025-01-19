В России началась массовая эпидемия облысения среди подростков

Подростки в четыре раза чаще стали обращаться к врачам-трихологам из-за облысения. Школьники в возрасте 15–16 лет обращаются к медикам уже со второй или третьей стадией алопеции, сообщает Mash .

Большинство обратившихся подростков имеют залысины на лбу или так называемое «озеро в лесу» на макушке. Врачи считают, что причины происходящего — повальное ухудшение здоровья.

По словам медиков, к облысению подростков привели плохие сосуды, курение электронных сигарет, энергетики, нарушение обмена веществ, аутоиммунные гастриты и последствия перенесенного ковида. Также к причинам можно отнести постоянные неврозы и стрессы.

В зависимости от зоны, которую нужно засадить волосами, процедура пересадки стоит от 160 до 190 тыс. рублей. В том числе спрос на услугу вырос из-за мужчин, которые стали более трепетно относиться к собственной внешности. Только за последние три месяца цена на пересадку выросла на 20–30%. В перспективе к концу года она достигнет 250 тыс. рублей.

В материале РИАМО вместе с врачом-трихологом решили разобраться, почему люди теряют волосы в межсезонье и как этого избежать.