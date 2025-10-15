Российские космонавты впервые в мире озвучили с борта МКС тифлокомментарий

Впервые в мировой истории российские космонавты озвучили тифлокомментарий, находясь на борту Международной космической станции. Это событие приурочено к Международному дню белой трости, который отмечается 15 октября. По всему миру в эту дату проходят акции, цель которых — обратить внимание общества на вопросы, касающиеся жизни незрячих и слабовидящих. Согласно сведениям из ФГИС ФРИ, в Москве проживает свыше 14 тысяч инвалидов по зрению, а в Московской области — примерно 10 тысяч.

В честь этого дня космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов приблизили космос для тех, кто имеет нарушения зрения. Они осуществили уникальный эксперимент прямо на МКС, впервые выступив в роли тифлокомментаторов и описав с орбиты виды Земли. Тифлокомментирование — это специальная методика, которая дает возможность сделать визуальный контент доступным для незрячих. Проще говоря, специалист словами описывает то, что происходит на экране. В России эта профессия получила официальный статус с 2025 года.

С высоты около 400 километров космонавты создали лаконичные описания, в которых рассказали о горных цепях, засушливых пустынях и атмосферном слое, окутывающем нашу планету. Такой тифлокомментарий позволит незрячим и слабовидящим людям мысленно «увидеть» ее красоту. Космонавты учитывали в своих наблюдениях и то, что МКС движется с огромной скоростью — около 8 км/с, что придает пейзажу особую динамику.

«Земля с высоты 400 километров кажется очень хрупкой. Когда смотришь на нее через иллюминатор, хочется этот мир сохранить — все, что с нами было, все, что мы любим, все, ради чего мы трудимся. Все находится здесь. Для нас важно, чтобы космос не был чем-то далеким и недоступным. Этот проект — еще один шаг к тому, чтобы сделать его ближе для каждого», — отметил Герой России, космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков.

Перед этой миссией Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов прошли специальное обучение, чтобы освоить навыки тифлокомментирования и научиться передавать свои впечатления максимально точно и сжато.

Текст тифлокомментария был подготовлен специалистами программы «Особый взгляд» Фонда «Искусство, наука и спорт», который более 10 лет занимается развитием доступной среды и социокультурной инклюзией на федеральном уровне совместно со специалистами Роскосмоса.

До конца 2025 года запланирован выпуск целой серии роликов с тифлокомментариями, где российские космонавты расскажут о старте ракеты с космодрома Байконур и о том, как выглядит один из модулей МКС. Эти записи будут выложены на портале «Особый взгляд» для людей с нарушениями зрения.

В России насчитывается более 340 тысяч людей с инвалидностью по зрению, причем 8% из них — это дети младше 18 лет. Согласно статистике, число незрячих и слабовидящих людей с каждым годом увеличивается.