Российские космонавты поздравили российских военных с Днем защитника отечества

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Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов с орбиты поздравили российских военных с Днем защитника отечества, сообщили в пресс-службе госкорпорации Роскосмос.

«Военная служба — выбор смелых. Тех, кто привык не словом, а делом доказывать свою любовь к Родине!» — сказано в обращении космонавтов.

Они пожелали российским военным здоровья и успехов на службе.

Ранее к Днем защитников Отечества граждан России поздравил Владимир Путин.