Российские космонавты из космоса поздравили женщин с 8 Марта

С 8 Марта женщин поздравили российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов с борта МКС, видео размещено в Telegram-канале Госкорпорации «Роскосмос».

«Мы желаем вам счастья и благодарим за неоценимую поддержку, которая дарит нам, мужчинам, уверенность и спокойствие, вдохновляет на новые свершения», — сказано в поздравлении.

Космонавты пожелали женщинам любви, радости, новых свершений.

Ранее женщин с праздником 8 марта поздравил президент России Владимир Путин.