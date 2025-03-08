Российские космонавты из космоса поздравили женщин с 8 Марта
С 8 Марта женщин поздравили российские космонавты с борта МКС
Фото - © Telegram-канал Госкорпорации "Роскосмос"
С 8 Марта женщин поздравили российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов с борта МКС, видео размещено в Telegram-канале Госкорпорации «Роскосмос».
«Мы желаем вам счастья и благодарим за неоценимую поддержку, которая дарит нам, мужчинам, уверенность и спокойствие, вдохновляет на новые свершения», — сказано в поздравлении.
Космонавты пожелали женщинам любви, радости, новых свершений.
Ранее женщин с праздником 8 марта поздравил президент России Владимир Путин.