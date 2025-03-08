«Многое в жизни держится именно на вас»: Путин поздравил женщин с 8 Марта

Президент России Владимир Путин поздравил всех россиянок с 8 Марта, видео обращения опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Мы знаем, что многое в жизни держится именно на вас. Мы всегда восторгаемся вашей красотой, нежностью, очарованием», — сказано в поздравлении.

Глава государства особо отметил женщин, чьи родные сейчас находятся в зоне СВО, и поблагодарил их за поддержку бойцов.

Российский лидер пожелал россиянкам успехов, здоровья и благополучия.