Российские компании предупредили о возможных блокировках счетов

Россияне все чаще жалуются, что банки замораживают их средства на долгое время. Эксперт по финансам Наталия Чуркина поделилась советами, как избежать проблем с блокировкой денег компаниям, сообщает Постньюс .

Закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» может серьезно усложнить жизнь тем, кто не готов к возможным ограничениям. Российским предпринимателям стоит заранее подготовиться к возможным трудностям, ведь счета могут быть заморожены на срок до двух месяцев.

Чтобы не оказаться без доступа к своим деньгам, и обычным людям, и бизнесменам стоит заранее принять меры предосторожности. Это поможет минимизировать негативные последствия от подозрений банка в проведении сомнительных операций.

Специалист подчеркнула важность проверки партнеров по бизнесу и регулярного использования систем отслеживания. Бизнесменам следует хранить все документы, объясняющие цель и источник каждой денежной операции.

Чтобы снизить вероятность проблем, деньги лучше переводить за 2-3 дня до дедлайна — так у банка будет время все проверить. Чуркина объяснила, что если транзакцию заблокировали, значит, сработал автоматизированный алгоритм. В такой ситуации нужно спокойно связаться с поддержкой и показать нужные документы. Банки быстро решают такие вопросы, чтобы не потерять клиента из-за высокой конкуренции. Она добавила, что проверять могут как деньги, которые россияне отправляют, так и те, которые получают.