Российские блогеры попали под указ Трампа о депортации из США — СМИ
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Блогер Александр Шпак, признанный иноагентом комик Данила Поперечный* и стример Илья «Мэддисон» Давыдов попали под указ нового президента США Дональда Трампа о депортации нелегальных мигрантов. Их могут выдворить из Соединенных Штатов в ближайшее время, утверждает Mash.
Известных российских блогеров могут депортировать из США вместе с сотнями других соотечественников-эмигрантов. Они просили убежища, пересекая сухопутную американо-мексиканскую границу или прибывая в страну на самолетах.
Ранее из США депортировали уроженца Коврова, которого в России задерживали на протестах после начала СВО. Он просил политического убежища, но просьбу не удовлетворили.
Ранее Дональд Трамп заставил извиняться церковь, просившую его милосердия к извращенцам и нелегалам, которые не рады его возвращению в Овальный кабинет.
* Признан иностранным агентом в России.