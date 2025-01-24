Mash: Поперечный*, Шпак и Мэддисон попали под указ Трампа о депортации

Блогер Александр Шпак, признанный иноагентом комик Данила Поперечный* и стример Илья «Мэддисон» Давыдов попали под указ нового президента США Дональда Трампа о депортации нелегальных мигрантов. Их могут выдворить из Соединенных Штатов в ближайшее время, утверждает Mash .

Известных российских блогеров могут депортировать из США вместе с сотнями других соотечественников-эмигрантов. Они просили убежища, пересекая сухопутную американо-мексиканскую границу или прибывая в страну на самолетах.

Ранее из США депортировали уроженца Коврова, которого в России задерживали на протестах после начала СВО. Он просил политического убежища, но просьбу не удовлетворили.

Ранее Дональд Трамп заставил извиняться церковь, просившую его милосердия к извращенцам и нелегалам, которые не рады его возвращению в Овальный кабинет.

* Признан иностранным агентом в России.