Российские геймеры переходят на отечественные игровые платформы

В последние годы, в свете политических и экономических изменений, российские геймеры начали активно переходить на отечественные игровые платформы на фоне ограничений от Steam, Epic Games Store, Xbox и PlayStation Network.

Одним из ярких примеров таких изменений является игра World of Tanks и ее переход к отечественной компании Lesta Studio, которая предложила локализованные серверы, обновления и поддержку, осуществление финансовых транзакций и проведение промо-кампаний.

И это не единичный случай. Другие компании, как те же My.Games или RuNet, активно развивают российские аналоги международных игровых платформ. Vega Games и 1C Entertainment также делают акцент на разработке и поддержке локализованных продуктов.

Параллельно платформы типа Twitch Россия и VK Play обеспечивают локальные серверы и сервисы для стриминга и онлайн-игр, создавая инфраструктуру, в которой игроки могут не только развлекаться, но и работать с контентом в формате видео и стримов.

При поддержке маркетплейса аккаунтов https://lzt.market/.