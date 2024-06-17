Российские экстрасенсы сбежали от приставов в Таиланд

Экстрасенсы с Урала Елена и Виталий Жуковы накопили более 500 тыс. рублей долгов. Не желая их отдавать, они улетели в Паттайю, сообщает SHOT .

Полгода назад Елена Жукова продавала детскую обувь в Екатеринбурге. Уже в декабре 2023 года она стала называть себя экстрасенсом и «маэстро подсознания», создала страницы в социальных сетях и начала торговать курсами «как зарабатывать от 10 тыс. долларов в месяц».

Бизнес Жуковой в России ликвидирован, приставы не могут взыскать задолженность перед ФНС, потому что никакого имущества у экзорцистки на родине не осталось. Сама она вместе с мужем перебралась в Таиланд.

Женщина открыла ретрит-центр для обеспеченных россиян и изгоняет «демонов» из тех, у кого есть деньги.

Отмечается, что Елена активно прикармливает клиентов галлюциногенными грибами, читает мантры и ставит банки. Ее VIP-курс стоит около миллиона рублей.