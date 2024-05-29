сегодня в 17:59

Российские бойцы используют на СВО дроны-матки для сброса FPV-камикадзе

Российские военные начали применять в зоне спецоперации дроны-матки для сброса FPV-камикадзе. Носители самолетного типа увеличивают дальность полета и ретранслируют сигнал, сообщает Mash.

Одноразовые камикадзе-дроны с управлением цепляют к «самолетикам», после чего в необходимом месте они открепляются и с полным зарядом отправляются в тыл ВСУ. Там уже начинается атака артиллерии и зенитных ракетных комплексов.

Если противника не удается найти, то дроны-матки отправляют домой.

Ранее сообщалось, что российский майор спас танк от уничтожения во время боя.