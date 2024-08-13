Российские артиллеристы уничтожили около 30 украинских военных в Курской области
Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Север» уничтожили военнослужащих Вооруженных сил Украины в приграничных районах Курской области. По данным Минобороны РФ, во время совместных боевых действий разведчиков и артиллеристов было уничтожено около 30 военнослужащих ВСУ, пишет ТАСС.
От получения цели до проведения выстрела ушло не более двух минут, после чего разведывательная группа мотострелкового соединения провела корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения противнику.
По словам командира штурмового взвода с позывным Салах, была произведена жесткая зачистка определенного квадрата местности.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен получить у западных партнеров разрешение на использование их дальнобойного оружия по российским целям, чтобы наносить удары вглубь страны