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Российские артиллеристы уничтожили около 30 украинских военных в Курской области

Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Север» уничтожили военнослужащих Вооруженных сил Украины в приграничных районах Курской области. По данным Минобороны РФ, во время совместных боевых действий разведчиков и артиллеристов было уничтожено около 30 военнослужащих ВСУ, пишет ТАСС .

От получения цели до проведения выстрела ушло не более двух минут, после чего разведывательная группа мотострелкового соединения провела корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения противнику.

По словам командира штурмового взвода с позывным Салах, была произведена жесткая зачистка определенного квадрата местности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен получить у западных партнеров разрешение на использование их дальнобойного оружия по российским целям, чтобы наносить удары вглубь страны