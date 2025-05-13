Российские археологи спасли толстого хомяка во время раскопок

На Урале маленький, но упитанный хомяк случайно оказался в яме, когда там шли раскопки. Археологам пришлось проводить спасательную операцию, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава команды Игорь Новиков.

Мужчина опубликовал кадры с места событий. Оказалось, что археологи вели раскопки там, где пролегала длинная нора, в которой жил хомяк.

На фото видно жилище зверька, которое шло сквозь землю. В этом месте археологи и вырыли достаточно глубокую яму, ставшей ловушкой для хомяка.

Команде пришлось спасать маленького негодника. Для этого археологи поставили длинную балку. По ней зверек вылез наверх.

«Маленький негодник был отруган, но отпущен», — написал Новиков.

Ранее археологи нашли около 100 старинных ножей в Чижевском подворье в центре Москвы. После реставрацию коллекцию передадут в музейный фонд.