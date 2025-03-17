Археологи нашли около 100 старинных ножей в Чижевском подворье в центре Москвы

Более сотни старинных ножей 17-18 веков обнаружили на территории Чижевского подворья в центре Москвы, идет их реставрация, сообщает «Царьград» со ссылкой на столичный департамент культурного наследия (Мосгорнаследие).

«У одного из отреставрированных ножей полностью сохранились и лезвие длиной 13 сантиметров, и деревянная рукоять длиной в 10 сантиметров с крошечными латунными вставками», — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Всего в работе у реставраторов оказались около 100 железных ножей разной формы и назначения. В основном ножи применялись для бытовых нужд и охоты. В те времена железо было дорогим материалом, поэтому часто ножи делали из сломанных кос, из-за этого их называли косарями.

После реставрацию коллекцию ножей передадут в музейный фонд.

Археологические работы в Чижевском (Чижовском) подворье проводятся в рамках проекта строительства ЖК на Никольской улице. Инвестор MR Group планирует реставрацию исторических фасадов ансамбля Чижевского подворья. Свое название оно получило по фамилии купцов Чижовых.

Ранее в Чижевском подворье были найдены необычные печные изразцы.