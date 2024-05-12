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Российская военная техника под Харьковом получила всепоражающую «руну Гунгнира»

На военной технике российской армии разместили новый знак отличия
Общество
На военной технике российской армии разместили новый знак отличия

Фото - © На военной технике российской армии разместили новый знак отличия/Царьград

На военной технике российской армии разместили новый знак отличия — «руну Гунгнира», пишут «АиФ».

Новый тактический знак стали наносить на технику группировки «Север», действующей на харьковском направлении, указано в статье.

Ряд Telegram-каналов увидели в знаке отличия «руну Гунгнира».

«В мифологии оно наделено волшебным свойством — поражает любую цель, пробивает самые толстые щиты…» — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что российская армия начала активные боевые действия в Харьковской области.