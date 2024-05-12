Российская военная техника под Харьковом получила всепоражающую «руну Гунгнира»
На военной технике российской армии разместили новый знак отличия
Фото - © На военной технике российской армии разместили новый знак отличия/Царьград
На военной технике российской армии разместили новый знак отличия — «руну Гунгнира», пишут «АиФ».
Новый тактический знак стали наносить на технику группировки «Север», действующей на харьковском направлении, указано в статье.
Ряд Telegram-каналов увидели в знаке отличия «руну Гунгнира».
«В мифологии оно наделено волшебным свойством — поражает любую цель, пробивает самые толстые щиты…» — сказано в материале.
Ранее сообщалось, что российская армия начала активные боевые действия в Харьковской области.