Военный эксперт из Луганской Народной Республики (ЛНР) полковник Виталий Киселев заявил, что продвижение на харьковском направлении СВО открывает российским военнослужащим возможность продвинуться до Кременчугского водохранилища на Днепре, сообщает ТАСС .

«Наши подразделения заходят на харьковском направлении, будут и дальше продвигаться, я думаю, <…> с выходом на Кременчугское водохранилище на Днепр. Все это будет, все это впереди», — сказал Киселев.

Он подчеркнул, что в данный момент необходимо наносить удары по ж/д развязкам и мостам, так как Киев будет направлять в Харьков большое количество живой силы и боевой техники.

Эксперт добавил, что успехи российской армии под Часовым Яром позволят расчленить группировки украинских боевиков.

Накануне глава Военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что боевые действия идут на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах.