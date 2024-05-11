Продвижение ВС РФ на харьковском направлении позволит выйти к берегам Днепра
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Военный эксперт из Луганской Народной Республики (ЛНР) полковник Виталий Киселев заявил, что продвижение на харьковском направлении СВО открывает российским военнослужащим возможность продвинуться до Кременчугского водохранилища на Днепре, сообщает ТАСС.
«Наши подразделения заходят на харьковском направлении, будут и дальше продвигаться, я думаю, <…> с выходом на Кременчугское водохранилище на Днепр. Все это будет, все это впереди», — сказал Киселев.
Он подчеркнул, что в данный момент необходимо наносить удары по ж/д развязкам и мостам, так как Киев будет направлять в Харьков большое количество живой силы и боевой техники.
Эксперт добавил, что успехи российской армии под Часовым Яром позволят расчленить группировки украинских боевиков.
Накануне глава Военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что боевые действия идут на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах.