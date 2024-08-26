Российская пехота уничтожила украинскую разведгруппу из трех человек в районе села Нижняя Паровая в Курской области, сообщает РИА Новости .

Разведчики принадлежали к 22-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины.

«Ликвидировала группу украинских разведчиков, входивших в состав 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — рассказал агентству источник в силовых ведомствах.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее украинские войска ночью 24 августа попытались совершить террористическую атаку, нанеся удар беспилотниками по трем регионам России.