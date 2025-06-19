Российская компания представила решения для стройсектора на ПМЭФ-2025

Российский производитель инженерных продуктов и поставщик комплексных решений для масштабных строительных и промышленных проектов — компания UTECH — представил свои передовые разработки на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2025, выступив партнером Территории инноваций, сообщает пресс-служба компании.

Компания работающая на российском строительном рынке с 1993 года, реализовала свыше 50 тыс. инженерных проектов, активно инвестирует в цифровизацию строительных процессов. В начале года UTECH презентовал инновационные решения, связанные с безопасностью и оптимизацией строительства, включая датчики для металлоконструкций, противопожарной безопасности и электроинструмента.

В экспозиционном пространстве Территории инноваций компания представила портфолио своих проектов, услуг и продуктов. Некоторые из них можно увидеть в формате выставочных стел. Это химический анкер, включенный в реестр российской промышленной продукции Минпромторга, композитный материал FRP, обладающий высокой прочностью и долговечностью, макет медиакуба для ледовой арены в Новосибирске, для которого были спроектированы несущие конструкции с применением монтажных систем компании.

Также в центре внимания оказалась VR-зона, обеспечивающая детальную визуализацию инженерных решений. Технология позволяет увидеть конечный результат, демонстрируя, как решения компании применяются на практике. В рамках виртуального тура гости стенда могут прогуляться по крыше здания, расположенного в Екатеринбурге, посетить современное производство UTECH и познакомиться с процессом создания передовых строительных решений.