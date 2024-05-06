Российская армия сбросила сверхмощную бомбу на ВСУ в Харьковской области
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Украинское издание «Страна.ua» написало, что российская армия сбросила на склад боеприпасов ВСУ сверхмощную бомбу, которая вызывает эффект землетрясения, сообщает Газета.ru.
ВС РФ нанесли удар полуторатонной бомбой по складу в населенном пункте Моначиновка в Харьковской области. По словам начальника местного следственного управления Сергея Болвинова, все «вокруг вздрогнуло, будто началось землетрясение».
«Ударом уничтожена целая улица. Вооружение такой мощности против нас использовали впервые», — рассказал он.
Сброс бомбы осуществлялся не в зоне работы украинских систем ПВО. Истребители работали с флангов.
Накануне российские средства ПВО сбили 15 ракет АТАСМS производства США. Также российская армия поразила 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов GLSDB, HIMARS и «Ураган».