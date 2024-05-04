Российские ПВО поразили 15 ракет АТАСМS американского производства
Российские средства ПВО сбили 15 ракет АТАСМS производства США. Также российская армия поразила 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов GLSDB, HIMARS и «Ураган», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Помимо этого, ПВО сбили 201 беспилотник ВСУ. За неделю на линии боевого соприкосновения сдались в плен 14 украинских военных.
С начала проведения СВО российские военные уничтожили 21471 единицу специальной военной автомобильной техники.
ВС РФ продолжают проведение СВО на Украине.