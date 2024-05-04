Российские ПВО поразили 15 ракет АТАСМS американского производства

сегодня в 16:16

Российские средства ПВО сбили 15 ракет АТАСМS производства США. Также российская армия поразила 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов GLSDB, HIMARS и «Ураган», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо этого, ПВО сбили 201 беспилотник ВСУ. За неделю на линии боевого соприкосновения сдались в плен 14 украинских военных.

С начала проведения СВО российские военные уничтожили 21471 единицу специальной военной автомобильной техники.

ВС РФ продолжают проведение СВО на Украине.