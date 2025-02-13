Россиянки должны беременеть после первого секса в 16 лет, заявили в РАН

Профессор из РАН Коган: россиянки должны беременеть после первого секса в 16 лет

Член-корреспондент РАН, профессор Игорь Коган утверждает, что первый половой акт в жизни девушек, «в идеале, должен завершиться беременностью». По его словам, в среднем россиянки начинают заниматься сексом с 16 лет, сообщает «Кровавая барыня» .

Коган отметил, что российские девушки обычно начинают вести половую жизнь с 16-летнего возраста, но рожают только в 30-32 года. Он считает, что необходимо сокращать временный промежуток между первым сексом в жизни девушки и родами.

«Первый половой акт, в идеале, должен завершиться беременностью и успешными родами», — заявил профессор во время Общероссийского конференц-марафона «Перинатальная медицина».

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