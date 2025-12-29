сегодня в 16:25

Россиянке, которая оставила собаку в машине на жаре, грозит тюрьма в Таиланде

Россиянка оставила собаку в автомобиле на жаре в Таиланде. Из-за этого ее могут поместить в местную спецтюрьму, а семилетнюю дочь в детский дом, сообщает Mash .

Девушка вместе с молодым человеком и дочкой предприняли попытку приобрести марихуану на незаконной точке ночью в конце октября. Тогда мужчину ударили мачете в голову. Он попал в депортационную тюрьму.

Несколько дней назад россиянка оставила чихуахуа в автомобиле на жаре. Прохожие тайцы позвонили в полицию. Силовики узнали, что путешественница из РФ находится в стране дольше разрешенного срока.

Ее разыскивает местная полиция. Женщину могут поместить в спецтюрьму, а дочь в детский дом.

На опубликованной записи чихуахуа заперта в автомобиле. Она сидела под пассажирским креслом машины спереди.

