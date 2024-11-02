Россиянкам рассказали, какой макияж будет в моде этой зимой

Россиянкам рассказали, как краситься этой зимой. В этом сезоне популярностью будет пользоваться размазанный макияж, поэтому можно не отчаиваться, если вдруг не получаются ровные стрелки и контуры, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Также популярной вновь будет красная помада, включая винные, бордовые, клюквенные и другие ягодные оттенки. Принцип размазанности применим и в данном случае: о четком контуре можно не переживать. Замена для губ — это все шоколадные оттенки, начиная от изысканного темного шоколада и заканчивая игривой молочной плиткой. Выбор между матовыми и блестящими текстурами зависит только от предпочтений.

Зимой 2025 года классический черный цвет и угольные тона также будут на пике популярности: более выразительные стрелки, насыщенные тени и эффект дымчатых глаз. Чем ресницы длиннее, пышнее и гуще, тем лучше. Серебристая подводка, металлические тени, блестящий карандаш и помада — без этих косметических средств будет сложно обойтись в предстоящую зиму, так как металлические оттенки будут пользоваться популярностью.

Нежный оттенок розового станет настоящим трендом этого сезона. Стилисты рекомендуют использовать его не только для румян, но и при создании образа с помощью розовых теней для век, розовой туши для ресниц и аккуратных розовых акцентов в уголках глаз. Также в моде ледяной макияж. Он включает в себя черную подводку, тени различных оттенков синего и голубого, а также сверкающие детали, напоминающие иней.

Чтобы выделиться на вечеринке, можно попробовать черную губную помаду или длинные широкие стрелки, доходящие почти до висков. А тем, кто соскучился по яркому солнцу и теплу, визажисты советуют использовать мягкие золотистые оттенки: от хайлайтеров с красным золотом до розово-золотых теней.