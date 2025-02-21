Россиянкам ответили, как привлечь к себе достойного мужчину

Психолог Александра Миллер заявила, что женщинам не следует активно искать подходящего партнера для создания счастливых отношений. Главное, по ее мнению, — сформировать внутреннее состояние, которое привлечет к ним людей. Вместо того, чтобы охотиться за мужчинами, женщинам стоит быть открытыми к общению, сообщает NEWS.ru .

Миллер подчеркнула, что многие женщины не всегда знают, как правильно реагировать на мужские знаки внимания. Доброжелательность, уверенность и жизнерадостный настрой — важные факторы, способствующие привлекательности. Ухоженность и позитивный настрой являются заметными качествами, которые привлекают окружающих.

По словам психолога, навязчивое желание найти партнера может отпугнуть. Женщина, которая счастлива и наполнена жизнью, посещает различные мероприятия и заботится о себе, излучает уверенность и привлекательность.

«Она излучает ухоженность и уверенность. Ей не нужно никому ничего доказывать, у нее другой язык тела, сияющие глаза», — добавила эксперт.

Например, новая одежда может улучшить ее облик. Важно, чтобы она не казалась отчаянной в поиске любви. Все это формирует совершенно другое первое впечатление по сравнению с теми, кто выглядит, как будто ищет отношения с напряженным настроем.