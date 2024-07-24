Россиянкам объяснили, почему они завидуют подругам

Эксперт Василькова: девушкам надо работать над собой, если они завидуют подругам

Дружба между женщинами — вечный предмет дискуссий, и нередко ревность или зависть к подруге разрушает женские взаимоотношения. Психолог и эксперт по коммуникациям Татьяна Василькова рассказала о причинах этого явления, сообщает «Вечерняя Москва».

Зависть — это некая конкуренция с целью «выявления лучших». Истоки ее лежат еще в детстве: девочка с первых лет жизни конкурирует с мамой.

«Конкуренцию в разрезе семьи увидеть сразу непросто. Например, мама хочет в игровой форме „Кто первый?“ предложить дочке добежать до магазина и в результате выигрывает. Естественно, девочка разозлится и почувствует себя более слабой», — рассказала психолог.

Если девушка чувствует зависть к подруге, ей следует поработать над собой или обратиться к психологу. Человек сам выбирает, как реагировать на чужой успех: вдохновиться или разозлиться, но для правильного и комфортного ощущения необходимо проделать большую работу.

Искренне восхищаться подругой может девушка, которая в детстве испытывала те же светлые чувства к маме. Кроме того, восхищаться другими женщинами может та, которая любит себя и видит положительные в себе, заявила Василькова.