Россиянка завершила голодовку на лайнере из-за сорвавшегося тура в Антарктиду

Пассажирка круизного лайнера Swan Hellenic Diana Наталья Литвинова объявила о завершении голодовки в знак протеста из-за сорвавшегося дорогостоящего тура в Антарктиду. Россиянка обходилась без еды и воды в течение пяти дней, сообщает РЕН ТВ .

«Мне очень жаль, что я не смогла ничего добиться (голодовкой-ред.). Мне очень тяжело об этом говорить», — заявила Литвинова на видео в своих соцсетях.

Россиянка подчеркнула, что продолжит добиваться компенсации, но уже в судебном порядке. В настоящее время женщина планирует восстанавливать силы, так как впереди ее ждет тур по Южной Америке.

Кроме того, Наталья Литвинова выразила признательность своей аудитории за оказанную поддержку во время голодовки.

22 ноября круизный лайнер Swan Hellenic Diana прервал круиз в Антарктиду в связи с неисправностью в силовой установке судна. Российские и китайские туристы обратились в компанию с требованием возместить ущерб, но получили отказ. В ответ путешественники объявили голодовку.